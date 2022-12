Usa: Biden, leader politici devono condannare antisemitismo, silenzio equivale a complicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader politici negli Stati Uniti dovrebbero denunciare e rigettare qualsiasi forma o espressione di antisemitismo, ovunque avvenga. Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa, Joe Biden. “Il silenzio equivale a complicità”, ha aggiunto. Il messaggio è arrivato poco dopo che Twitter ha annunciato di avere sospeso il profilo del rapper Kanye West, appena due mesi dopo il suo ritorno sulla piattaforma, a seguito delle parole di apprezzamento di quest’ultimo nei confronti del dittatore Adolf Hitler nel corso di una intervista. Elon Musk, che ha recentemente acquistato Twitter e ha promesso di farne una piattaforma votata alla libertà di parola, aveva personalmente accolto il ritorno di West sul social media, ma ieri ne ha anticipato la sospensione. "Io ho fatto del mio meglio. Ciononostante, ha violato di nuovo le nostre regole contro l'incitamento alla violenza", ha scritto Musk in un tweet. Durante un briefing virtuale con i giornalisti, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha ricordato un recente studio che ha evidenziato un forte aumento di messaggi razzisti, omofobi e antisemiti sulla piattaforma, senza però chiarire a chi fosse riferito il tweet di Biden. “Credo che la cosa importante sia il messaggio che il presidente ha voluto dare, e non le persone a cui ha fatto riferimento”, ha affermato. (Was)