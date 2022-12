Legge Bilancio: Ance, sbloccare cessione crediti per cantieri avviati e più risorse per il caro materiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Ance la manovra deve essere rafforzata e governo e Parlamento devono intervenire per risolvere alcune delle emergenze che imprese e famiglie stanno affrontando. La prima riguarda lo sblocco immediato della cessione dei crediti fiscali per i cantieri già avviati. È quanto affermato dal direttore generale dell’Ance, Massimiliano Musmeci, nel corso dell’audizione sul disegno di legge di Bilancio 2023, presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato in seduta congiunta. Musmeci, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato, in apertura, che il provvedimento si inserisce in un contesto che vede l’economia ancora in crescita. Nei primi nove mesi dell’anno in corso il Pil è aumentato ad un ritmo del +4,6 per cento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, le prospettive future appaiono poco favorevoli (+0,3 per cento per cento nel 2023 secondo la Nadef) a causa del persistere del conflitto russo ucraino, delle tensioni inflazionistiche e del conseguente rialzo dei tassi di interesse. Queste criticità compromettono il sentiero di crescita dell’economia italiana intrapreso negli ultimi due anni. In questi due anni, il settore delle costruzioni ha avuto un ruolo trainante: più di un terzo dell’aumento del Pil è, infatti, legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro. Questo andamento ha permesso di avere importanti entrate fiscali che hanno consentito anche di finanziare gli aiuti per imprese e famiglie: più del 30 per cento dei maggiori introiti fiscali sono legate al settore. (segue) (Rin)