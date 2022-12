Usa: direttore Fbi, governo cinese può sfruttare TikTok per operazioni di influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network TikTok è controllato dal governo cinese, che “non condivide i valori fondamentali degli Stati Uniti” e potrebbe essere utilizzato “per operazioni di influenza di varia natura”. Lo ha detto il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, parlando ad un evento organizzato dall’Università del Michigan. La fonte primaria della preoccupazione Usa, secondo il direttore, deriva dal fatto che il governo cinese ha ancora il pieno controllo dell’algoritmo di raccomandazione utilizzato dalla piattaforma. “Questo consente a Pechino di manipolare i contenuti che vedono gli utenti, e possibilmente di sfruttare il social network per operazioni di influenza”, ha spiegato, aggiungendo che il governo cinese ha anche la possibilità di raccogliere e conservare i dati degli utenti. (Was)