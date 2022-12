Business news: Bosnia, inflazione a ottobre al 17,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei prodotti e servizi utilizzati per il consumo personale in Bosnia Erzegovina, misurati dall'indice dei prezzi al consumo, nel mese di ottobre di quest'anno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, hanno registrato una crescita media del 17,4 per cento, con gli incrementi più elevati nel settore alimentare, spese di trasporto e alloggio. Lo ha affermato l'Ufficio statistico del Paese balcanico. Il cibo e le bevande analcoliche a ottobre sono in media più costose del 25,9 per cento, i trasporti del 25,8 per cento, l'alloggio e le spese generali del 22,9 per cento, i ristoranti e gli hotel dell'11,6 per cento, i mobili, gli elettrodomestici e la regolare manutenzione della casa dell'11,4 per cento, le attività ricreative e la cultura dell'11,3 per cento, le bevande alcoliche e il tabacco del 2,7 per cento e l'istruzione del 2,3 centro. L'abbigliamento e le calzature sono risultate invece in media più economiche del 6,7 per cento, sempre secondo i dati dell'Agenzia statistica. I prezzi al consumo nel mese di ottobre rispetto al mese precedente di quest'anno hanno registrato inoltre una crescita in media del 2,1 per cento. (Seb)