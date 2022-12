Business news: Slovenia, compagnia gas Geoplin non ha bisogno di ricapitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Geoplin, il più grande operatore finanziario di gas naturale della Slovenia, non ha bisogno, nella situazione attuale, di una ricapitalizzazione. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sta", secondo cui l'Assemblea generale della compagnia ha concesso l'assenso alla proroga del contratto di finanziamento, con il quale il maggiore azionista del gruppo, la compagnia energetica Petrol, garantirà liquidità e continuità operativa. La fonte precisa che la Geoplin ha diversificato le fonti di acquisto, per quest'anno ha preso in leasing quantità sufficienti di gas dai suoi partner europei, in modo che i clienti sloveni non siano dipendenti dal contratto di fornitura di gas con la russa Gazprom, e che per il prossimo anno è già stata concordata una fornitura parziale di gas con i partner europei. Inoltre aggiunge che parte dei quantitativi necessari sarà assicurata dal contratto di fornitura di gas firmato col colosso statale dell'energia algerino Sonatrach, secondo il quale il gas inizierà ad affluire verso la Slovenia dal primo gennaio 2023. (Seb)