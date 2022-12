© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Germania ha registrato a novembre un declino al 10 per cento dal 10,4 per cento di ottobre. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Il risultato definitivo verrà pubblicato nella giornata del 13 dicembre prossimo. Nel mese scorso, il livello dei prezzi aveva raggiunto il massimo storico dal 10,5 per cento del dicembre 1951. (Geb)