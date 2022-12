Usa: il Pentagono ha presentato il nuovo bombardiere stealth B-21 di sesta generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha presentato venerdì sera il suo primo bombardiere stealth di sesta generazione, il B-21 Raider sviluppato dalla società statunitense Northrop Grumman. La cerimonia che ha avuto luogo a Palmdale, in California, a cui ha partecipato anche il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, è stata organizzata per celebrare la prima presentazione di un bombardiere strategico statunitense da oltre 30 anni. L’ultimo modello, il B-2 Spirit, risale al 1988. Il B-21 Raider, si legge in una nota, consentirà all’Aeronautica Usa di “colpire con precisione e penetrare qualsiasi tipo di difesa, ovunque nel mondo”. Al momento ci sono sei bombardieri attualmente in costruzione nello stabilimento Northrop Grumman di Palmdale. La presentazione del B-21 Raider arriva pochi giorni dopo la pubblicazione del rapporto del Pentagono sulle capacità militari della Cina. In base al documento, Pechino ha sviluppato il suo arsenale nucleare ad un ritmo inaspettatamente veloce. Un alto funzionario del dipartimento della Difesa ha confermato all’emittente “Cnn” che la Cina potrebbe arrivare ad avere 1.500 testate nucleari entro il 2035. (segue) (Was)