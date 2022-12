Legge Bilancio: Ance, sbloccare cessione crediti per cantieri avviati e più risorse per il caro materiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È quindi fondamentale mantenere questa dinamica positiva del settore ed evitarne il blocco. La storia degli ultimi 15 anni ci insegna infatti che fermare l’edilizia alimenta una dinamica negativa sul Pil che conduce a fare nuovi tagli e a politiche recessive. Il grido di allarme di famiglie e imprese ci giunge ogni giorno sempre più forte. Oggi ci sono migliaia di famiglie in seria difficoltà a causa dei debiti contratti e decine di migliaia di imprese che rischiano di fallire perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di acquistare i crediti generati. Ogni ora riceviamo messaggi di disperazione. Ma di questo tema non vi è traccia nella Manovra. Sul tema, l’Ance ha presentato insieme ad Abi una proposta - che non ha costi per la finanza pubblica - di utilizzo degli F24 per dare sollievo a famiglie e imprese per i cantieri in corso. La seconda riguarda il caro materiali che mette oggi a rischio 23.000 cantieri di opere pubbliche in Italia. Sul tema, la Manovra interviene con un meccanismo potenzialmente efficace, che va nel senso delle richieste formulate da Ance, ma che tuttavia risulta fortemente indebolito da un ammontare di risorse limitato e diluito nel tempo. Basti pensare che dei 3 miliardi di cassa previsti in Manovra, sono previsti solo 600 milioni di euro nel 2023, anno in cui il Pnrr deve entrare a pieno regime. Per l’Ance, le risorse vanno quindi aumentate significativamente e alcune disposizioni normative vanno inoltre migliorate per raggiungere l’obiettivo di evitare il blocco dei cantieri. (segue) (Rin)