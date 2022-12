Pnrr: Silvestri (M5s), da Corte conti monito al governo, si fermi su contante e Pos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva una nuova doccia fredda per le misure del governo. “Per la Corte dei conti l'innalzamento del tetto dei pagamenti, e la non sanzionabilità per chi si rifiuta di accettare pagamenti elettronici di un determinato importo, sono incoerenti rispetto agli obiettivi di contrasto all'evasione fiscale previsti dal Pnrr". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle (M5s) alla Camera. "Il tentativo dell'esecutivo di strizzare l'occhio all'evasione fiscale, oltre che essere offensivo per i tanti cittadini onesti, è in pieno contrasto con gli obiettivi di rilancio prefissati dal Pnrr. Il governo si fermi il prima possibile e non vanifichi i risultati ottenuti in Europa dal Movimento 5 stelle e dal presidente Conte", aggiunge Silvestri. (Rin)