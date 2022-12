Usa: New York, commissaria alla Salute annuncia dimissioni da primo gennaio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria alla Salute dello Stato di New York, Mary Bassett, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico a partire dal primo gennaio 2023, per tornare al suo vecchio incarico presso la Scuola di salute pubblica dell’Università di Harvard. “Si tratta di una decisione molto difficile, perché ho il massimo rispetto per il lavoro svolto dal nostro staff durante un anno molto difficile, in cui abbiamo dovuto combattere con la pandemia di Covid-19, con l’epidemia di vaiolo delle scimmie e con numerose altre sfide che hanno messo a repentaglio la salute dei cittadini”, ha detto in una nota. (Was)