Business news: Francia, primi 9 mesi del 2022 esportazioni a +20 per cento

- Nei primi nove mesi del 2022 le esportazioni francesi sono aumentate del 20 per cento su base annua, arrivando a 439 miliardi di euro. È quanto emerge da un bilancio dell'agenzia pubblica Business France. La crescita è stata accompagnata da un "aumento del numero degli esportatori, passato da 130.300 a 137.500", si legge nella nota. I settori agroalimentari e agricolo sono cresciuti del 28 per cento, mentre il tessile del 30 per cento. Il comparto dei prodotti farmaceutici, chimici e cosmetici, invece, ha segnatpo un aumento del 24 per cento. (Frp)