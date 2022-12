Business news: Australia, Acciona Energia estende capacità parco eolico MacIntyre a 2 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acciona Energia espanderà il complesso di MacIntyre, il più grande parco eolico australiano, per raddoppiare la sua capacità a 2 gigawatt (GW) dopo aver annunciato la costruzione del nuovo parco eolico di Herries Range, con un investimento complessivo di 2,5 miliardi di euro. MacIntyre è attualmente composto da due parchi eolici: MacIntyre (923 MW), per il 70 per cento di proprietà di Acciona Energia e per il 30 per cento di Ark Energy. e Karara, di proprietà della società elettrica statale Queensland CleanCo. L'obiettivo è collegare la versione conclusiva della costruzione dell'attuale configurazione del complesso MacIntyre con l'inizio dei lavori del nuovo progetto adiacente Herries Range. In totale, MacIntyre raggiungerà una capacità di 2 GW, con un investimento complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro in grado di fornire energia pulita a circa 1,4 milioni di abitazioni all'anno. (Spm)