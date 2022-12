Business news: Rolls-Royce-easyJet, primo test positivo per motore aeronautico a idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rolls-Royce ha testato con successo un motore aeronautico a idrogeno. La società britannica, grazie a un progetto congiunto con la compagnia aerea easyJet, ha ottenuto un risultato importante nei tentativi di “dimostrare che l'idrogeno potrebbe essere un carburante per aviazione a zero emissioni di carbonio del futuro". Il test si è svolto all'aperto a Boscombe Down, una struttura militare britannica nel Wiltshire, e stato effettuando utilizzando un motore aeronautico Rolls-Royce Ae 2100-A convertito che viene generalmente utilizzato per alimentare aerei a turboelica. I motori a turboelica vengono utilizzati per azionare un'elica su voli a corto raggio a bassa velocità, piuttosto che azionare la ventola richiesta per velocità più elevate nei motori a reazione. La costruzione e la manutenzione di motori a reazione è la principale linea di attività di Rolls-Royce. (Rel)