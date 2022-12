Business news: Spagna, a novembre inflazione al 6,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre l'inflazione in Spagna è scesa di un decimo di punto percentuale rispetto al mese precedente, attestandosi al 6,8 per cento, il livello più basso da gennaio poco prima dello scoppio della guerra in Ucraina. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che dovranno essere confermati il 14 dicembre prossimo. Il dato di novembre è inferiore di 4 punti rispetto al picco raggiunto lo scorso luglio, quando l'inflazione è salita al 10,8 per cento, la più alta dal settembre del 1984. Secondo l'Ine, la moderazione dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) è dovuta principalmente al calo dei prezzi dei carburanti e dell'elettricità ed in misura minore da una riduzione dei prezzi di abbigliamento e calzature. (Spm)