Pd: Schlein, darò mia disponibilità ad andare avanti nel congresso

- Domenica “annunceremo un percorso collettivo, una visione che vogliamo costruire assieme. Io darò la mia disponibilità ad andare avanti nel congresso del Partito democratico". Lo ha dichiarato la deputata del Partito democratico (Pd), Elly Schlein, ospite a “Otto e mezzo”, in onda stasera su La7. "Non penso che ci sia un rischio di scissione se dovessi vincere, è un messaggio sbagliato. Se saremo in campo ci resteremo qualunque sia l'esito del congresso. Ci serve coerenza per essere credibili con le persone", ha aggiunto Schlein. (Rin)