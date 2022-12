Pd: Schlein, con Bonaccini ottimo rapporto, ricostruire identità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Bonaccini “abbiamo un ottimo rapporto, di stima reciproca e abbiamo lavorato bene assieme. Le nostre distanze emergeranno da questo bellissimo percorso congressuale ma gli voglio fare un in bocca al lupo”. Lo ha dichiarato la deputata del Partito democratico (Pd), Elly Schlein, ospite a “Otto e mezzo”, in onda stasera su La7. “Io credo che prima dobbiamo ricostruire l'identità politica del partito e poi parleremo di alleanze. Ho sempre lavorato per costruire le alleanze sul territorio ed ovviamente quando parleremo di lavoro ci saranno molti punti di contatto con il Movimento 5 stelle”, ha aggiunto Schlein. (Rin)