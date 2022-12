© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene all'inaugurazione del villaggio di Natale "Christmas World", presenti Lino Banfi e Mara Venier.Roma, Galoppatoio di Villa Borghese, viale del Galoppatoio, 33 (ore 10:30)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene alla Convention Special Olympics Italia Team Lazio in occasione della Giornata Internazionale della Persona con disabilità.Roma, Palazzo dei Congressi, piazza K. Kennedy, 1 (ore 11:45)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari parteciperà all'iniziativa "I volontari di Babbo Natale". Per ricordare la giornata mondiale del volontariato, i giovani del servizio civile di Roma Capitale, insieme agli ospiti delle convivenze per anziani, inviteranno i cittadini a fare un acquisto per offrire un aiuto contro il freddo ai senza dimora.Roma, Centro commerciale Maximo, via Laurentina, 865 (ore 12) (segue) (Rer)