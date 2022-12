Legge Bilancio: Ance, sbloccare cessione crediti per cantieri avviati e più risorse per il caro materiali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad esempio, per il 2023, vengono definanziate opere della programmazione ordinaria per un importo di circa 1,2 miliardi di euro e questi fondi vengono utilizzati per finanziare le misure sul caro materiali - in primis delle opere del Pnrr - per 1,6 miliardi. Da ultimo, l’Ance ritiene necessario sottolineare l’importanza di incrementare il finanziamento del fondo per la progettazione. Ad oggi circa 8.200 progetti per 870 milioni di euro non risultano ancora finanziati. La capacità progettuale degli enti è tra gli aspetti più critici che rischiano di rallentare la realizzazione del Pnrr. La Relazione del ministero delle Infrastrutture sullo stato di attuazione del Pnrr al 30 settembre 2022 evidenzia, con riferimento alle linee di intervento di competenza dello stesso ministero, che circa il 60 per cento delle amministrazioni locali competenti è ora impegnato nella fase di redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, ma questa percentuale scende al 36 per cento nelle Regioni del Mezzogiorno mentre è superiore al 90 per cento per quelle del Centro. (Rin)