Colombia: Covid, ripristinato obbligo uso mascherine su trasporti pubblici e in Rsa

- Le autorità sanitarie della Colombia hanno introdotto nuovamente l'uso obbligatorio di mascherine sui mezzi del trasporto pubblico e nei centri a geriatrici del Paese (Rsa). Lo riferisce il ministro della Salute, Carolina Corcho, motivando la misura con la necessità di contenere la circolazione della nuova sotto-variante del coronavirus, Omicron Bq.1 che ha causato un aumento del numero di contagi e decessi. L'uso di mascherine sarà obbligatorio anche negli spazi aperti per i cittadini non vaccinati contro la Covid-19. In un'intervista a Rcn Radio Corcho ha sottolineato che la decisione è stata presa congiuntamente dal gruppo tecnico di esperti e che nei prossimi giorni sarà ufficializzata attraverso la firma dei relativi decreti. Il ministro ha contestualmente invitato la popolazione a completare il proprio programma vaccinale.(Mec)