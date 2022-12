Messico: Lopez Obrador, candidato alla presidenza sarà designato alle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha affermato che il candidato alla presidenza della Repubblica del suo partito, Morena, sarà scelto nel corso di primarie interne. "Tutti coloro che desiderano partecipare alle primarie per le presidenziali del 2024 potranno farlo. Non sarò io a nominare il mio candidato", ha dichiarato il capo dello Stato messicano in una conferenza stampa. "Sono sicuro che tutti coloro che decideranno di partecipare saranno felici del metodo di scelta democratica perché impedirà favoritismi", ha aggiunto Lopez Obrador, garantendo che il vincitore delle primarie avrà il suo pieno appoggio nella successiva campagna elettorale.(Mec)