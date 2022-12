Usa-Regno Unito: Biden incontra il principe William e la moglie Kate in Massachusetts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato il principe del Galles, William, primogenito di re Carlo III del Regno Unito, a Boston, nel quadro della sua visita in Massachusetts. William, insieme alla moglie Kate, duchessa di Cambridge, è arrivato nella città mercoledì scorso per prendere parte alla cerimonia organizzata per l’assegnazione del Premio Earthshot, assegnato ogni anno a cinque vincitori per il loro contributo al contrasto al cambiamento climatico. L’incontro con Biden ha avuto luogo all’interno della Libreria presidenziale John F. Kennedy di Boston, dove i due hanno avuto una conversazione a porte chiuse. La coppia di reali ha anche incontrato il governatore dello Stato, il repubblicano Charlie Baker. (Was)