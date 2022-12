Usa-Ue: vice segretaria Sherman incontra segretario generale Seae, sostegno cinese alla Russia avrebbe conseguenze drastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una qualsiasi forma di sostegno cinese alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina, avrebbe conseguenze drastiche sulle relazioni di Stati Uniti e Unione europea con Pechino. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine dei due giorni di incontri tra la vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, e il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), Stefano Sannino. “Le parti hanno esortato nuovamente Pechino a non aggirare le sanzioni internazionali imposte alla Russia, criticando le “ripetute manipolazioni e la diffusione di propaganda filorussa sulla guerra in Ucraina” da parte di Pechino. Inoltre, la Sherman e Sannino hanno sottolineato nuovamente la necessità di garantire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan, esprimendo preoccupazione per le recenti provocazioni militari cinesi nella zona e nel Mar cinese meridionale e orientale. “Una crisi nello stretto di Taiwan avrebbe conseguenze molto serie sulla sicurezza e la prosperità della regione”, si legge nella dichiarazione congiunta, in cui le parti hanno ribadito l’impegno a fare il possibile per mantenere lo status quo. Infine, è stata ribadita la condanna di Stati Uniti e Unione europea nei confronti degli abusi dei diritti umani nella regione dello Xinjiang. (Was)