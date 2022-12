Usa: Casa Bianca non chiederà al Congresso di modificare il pacchetto anti-inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca per il momento non ha intenzione di chiedere al Congresso nuove modifiche al pacchetto anti-inflazione approvato la scorsa estate, denominato Inflation Reduction Act. Lo ha detto la portavoce del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre, durante un briefing virtuale con i giornalisti. “Al momento non abbiamo in programma di chiedere nuove modifiche legislative al pacchetto: si tratta di un processo complesso, di cui si stanno occupando le agenzie federali competenti”, ha detto. (Was)