Difesa: Marina militare celebra la patrona Santa Barbara presso Basilica San Giovanni in Laterano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di Agenzia Nova che ci accompagna da un ventennio" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Oggi presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, monsignor Santo Marcianò, Ordinario militare per l’Italia, ha officiato la Messa solenne di Santa Barbara, la santa patrona della Marina militare. Lo riferisce un comunicato stampa della Marina. La cerimonia si è svolta alla presenza del vice presidente del Senato, senatore Maurizio Gasparri, del sottosegretario di Stato alla Difesa, senatore Isabella Rauti, del capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, del capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio Enrico Credendino e numerose autorità militari, civili e religiose. Presenti in Basilica anche le reliquie della Santa, pervenute dalla sua abituale dimora, il tempietto dell’oratorio della chiesa di San Martino a Burano. La banda musicale della Marina militare e il “Coro dell’Aventino” dell’Associazione musicale “Roma in canto” hanno accompagnato la celebrazione. Monsignor Marcianò nella sua omelia ha ricordato come: “È il mare, la costa nella sua totalità che vi interessa, tanto nella sicurezza quanto nella custodia del creato, dell’ambiente, della biodiversità. Un compito che, assieme alla difesa, vi espone alla cura della bellezza e dell’armonia, e, per questo, suscita gratitudine e apre alla speranza, anche in una quotidianità come quella di oggi, che fa sentire l’eco della guerra in modo sempre più prorompente e pericoloso”. Dopo la Preghiera del Marinaio l’ammiraglio Credendino ha voluto ricordare che: “In questo momento, sono 2,662 le donne e gli uomini impegnati in attività operativa e addestrativa a bordo di 32 unità navali e sommergibili, di cui 15 in mare, e nove aeromobili. La preghiera del marinaio, che abbiamo appena ascoltato, ci riporta proprio ai periodi di imbarco, quando al tramonto ogni marinaio vive questo straordinario momento di spiritualità: pochi minuti durante i quali la frenesia dell’attività operativa in mare, tipica di bordo, appare rallentare”.(Res)