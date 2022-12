Governo: Conte, non cancelli dignità a chi è in difficoltà, lo diremo in piazza e in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Scampia e a San Giovanni a Teduccio ho ascoltato storie crude e difficili. Cittadini che avevano perso tutto, compresa la speranza. Hanno iniziato a rialzarsi e a credere in un percorso di riscatto e dignità con le misure di sostegno e protezione sociale che abbiamo messo in campo. “Porteremo le loro storie a Roma, in piazza e in Parlamento, per dire a questo governo di non cancellare la dignità di chi è in difficoltà”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “La povertà non è una colpa, a chiunque può capitare di non farcela. La risposta dello Stato non può essere chiudere gli occhi e avere orecchie solo per chi già conta”, aggiunge Conte. (Rin)