- Il monastero Kyiv-Pechersk Lavra, anche noto come il monastero delle grotte di Kiev, è stato registrato ufficialmente come parte della Chiesa ortodossa ucraina. Lo ha annunciato in un post su Facebook Yevstratii Zoria, vescovo e portavoce del Sinodo della Chiesa ortodossa dell'Ucraina. In precedenza la giurisdizione sul sito era condivisa con la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca.(Res)