Legge Bilancio: commissario Legnini chiede norme per Iva, mutui e personale, più fondi per Ischia (3)

- La ricostruzione pubblica, così come quella delle chiese, registra pure avanzamenti positivi, grazie anche alle Ordinanze speciali in deroga, con un incremento della spesa effettiva, giunta a 900 milioni di euro, quasi raddoppiata rispetto a dodici mesi fa. A Ischia, dove si contano poco più di mille edifici inagibili dopo il sisma del 2017, l’attività di revisione delle norme e delle procedure, avviata a febbraio scorso, sta cominciando a produrre i primi risultati concreti con un numero sempre maggiore di pratiche che giungono alla conclusione dell’istruttoria (44 finora, di cui 20 negli ultimi nove mesi). Gli eventi catastrofici del 22 novembre hanno prodotto nuovi danni ed aperto nuove problematiche, ha detto Legnini, impongono ora una rivalutazione complessiva del piano di ricostruzione che prevedeva già circa 180 milioni di euro per la mitigazione dei rischi idrogeologici. (Rin)