Legge Bilancio: Ance, sbloccare cessione crediti per cantieri avviati e più risorse per il caro materiali (3)

- In materia di caro materiali, è urgente sbloccare la situazione dei pagamenti 2021 (Decreti compensazioni) e 2022 (Dl Aiuti). Ad oggi, infatti, secondo una recente indagine Ance, circa il 70 per cento delle imprese non ha ricevuto alcun ristoro a copertura dei maggiori costi sostenuti a causa dei rincari dei materiali. In alcuni casi, le imprese aspettano da un anno e mezzo. Ad oggi, 2 miliardi di euro di pagamenti risultano ancora bloccati nelle casse del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Infine, per l’Ance risulta prioritario introdurre strutturalmente una revisione prezzi basata sugli standard europei e internazionali; una revisione che preveda un meccanismo automatico ed indicizzato in grado di garantire un costante allineamento – in aumento e in diminuzione- del prezzo delle opere alle reali fluttuazioni del mercato. La terza emergenza riguarda la necessità di accelerare l’attuazione del Pnrr: un obiettivo che deve essere perseguito senza stravolgere l’impianto attuale. Da questo punto di vista, l’analisi della Manovra mette in evidenza che il governo sta già intervenendo in favore di una revisione dei fondi infrastrutturali a favore del Pnrr e permette di finanziare il caro materiali. Questa decisione va nel senso di quanto auspicato dall’Ance per favorire la realizzazione delle opere del Pnrr. (segue) (Rin)