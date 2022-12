Usa: vaiolo delle scimmie, governo non rinnoverà stato di emergenza sanitaria pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti si sta preparando a chiudere lo stato di emergenza sanitaria pubblica dichiarata a causa dell’epidemia di vaiolo delle scimmie che ha colpito il Paese. Il segretario alla Salute e ai Servizi alla persona, Xavier Becerra, ha affermato in una nota che il dipartimento “non prevede di rinnovare lo stato di emergenza” in scadenza il 31 gennaio 2023, a causa del numero progressivamente minore dei contagi. Dal 25 novembre sono stati registrati meno di dieci nuovi casi. (Was)