Roma: Ance-Acer incontrano assessore Onorato, "partenariato pubblico-privato per Capitale competitiva" (3)

- "C’è potenziale, siamo tornati ai livelli pre-pandemici, abbiamo molte aspettative e buone prospettive di crescita da qui ai prossimi anni, ma dobbiamo creare un clima di fiducia per chi vuole investire nella Capitale. Per questo dobbiamo puntare sulla collaborazione tra pubblico e privato, certi di poter contare su tempi ragionevoli e norme certe. In tal senso il partenariato pubblico-privato rappresenta una possibilità di fare leva sui capitali privati. Sarebbe lo strumento più utile ed efficace per la riqualificazione del patrimonio pubblico, che permetterebbe di superare limiti, deficit progettuali e criticità delle amministrazioni". Così Francesca De Sanctis, vicepresidente alle Opere Pubbliche di Ance Roma – Acer. Per Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: "La collaborazione sana e trasparente tra imprese, professionisti e amministrazione è un valore aggiunto che abbiamo il dovere di incoraggiare. Un’opportunità per riqualificare quegli impianti sportivi di proprietà comunale che oggi sono chiusi e senza un concessionario. Per superare le criticità degli ultimi anni e per restituire ai cittadini strutture pubbliche a prezzi calmierati, ma che siano competitivi con i centri privati per qualità e quantità dell'offerta. Lo strumento è quello del Ppp: il partenariato tra pubblico e privato che garantisce investimenti, tempi certi ed efficienza". (segue) (Com)