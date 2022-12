Med 2022: l'Italia rilancia il dialogo sui riflessi della guerra in Ucraina e le migrazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla crisi in Ucraina, è da menzionare l'intervento del ministro degli Affari esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu "Come porre fine alla guerra è una domanda molto difficile. Ora è più complicato di prima, ci sono molti più attori e dobbiamo tornare al tavolo dei negoziati”, ha proseguito il ministro. “Attualmente l’Ucraina ha ripreso il controllo di alcuni territori occupati ma la Russia sta colpendo le infrastrutture civili. Penso che prima della primavera avremo una visione completa della situazione e del tavolo negoziale. Noi come Turchia continueremo i nostri sforzi”, ha affermato Cavusoglu. (segue) (Res)