Med 2022: l'Italia rilancia il dialogo sui riflessi della guerra in Ucraina e le migrazioni (7)

- L’Italia, dunque, torna al centro del Mediterraneo – sia fisicamente che diplomaticamente – con l’obiettivo di affrontare le principali sfide e rafforzare la cooperazione intra-regionale, intorno a quattro pilastri: “Sicurezza condivisa”; “Prosperità condivisa”; “Migrazioni”; “Cultura e società civile”. La principale iniziativa di diplomazia pubblica della Farnesina a cadenza annuale mira a favorire un dibattito aperto e informale di alto livello sulle sfide nel Mediterraneo allargato per dare sostanza alla centralità di quest’area strategica per la politica estera dell’Italia, attraverso la definizione condivisa di una “agenda positiva” per il rilancio della regione: da epicentro di crisi, il Mediterraneo deve tornare ad essere spazio di crescita e sviluppo per i suoi popoli, oltre che piattaforma materiale e ideale di connessione tra Europa, Africa e Asia. (Res)