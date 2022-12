Giornalisti: martedì presso la Stampa Estera la seconda edizione del Premio Bomprezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà lunedì 5 dicembre, alle ore 15.30, presso la Sala della Stampa Estera a Roma, in via dell'Umiltà 83/C, in occasione della Giornata internazionale del Volontariato, l'evento di assegnazione della secondo edizione del Premio giornalistico "Franco Bomprezzi" e del Premio audiovisivo dedicato alla collega scomparsa del Tg2 Maria Grazia Capulli. Un confronto con il mondo dei media su informazione, disabilità e sociale, con un focus sul secondo rapporto nazionale dell'Osservatorio Cittadini e disabilità, realizzato in collaborazione con Swg. Ai saluti istituzionali di Simonetta Morelli, presidente del Premio Bomprezzi, Gennaro Sangiuliano, ministro per la cultura, e Alessandra Locatelli, ministro per la disabilità, seguirà il dibattito e le premiazioni.(Ren)