Ambiente: con progetto regionale ossigeno nuove piante nel Municipio Roma XI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio XI continua la piantumazione di nuovi alberi grazie al progetto "Ossigeno" della Regione Lazio. Oggi alla presenza del presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi, della Dirigente dell'Area Progetti Speciali della Direzione Ambiente della Regione Lazio, Alessandra Somaschini, e del Presidente di Commercity, Valter Vomiero, è stato presentato l'intervento realizzato a Commercity con la piantumazione di oltre 140 piante, tra alberi e arbusti. "Questo risultato è stato raggiunto grazie alla possibilità offerta dalla Regione Lazio attraverso il bando 'Ossigeno', un progetto voluto fortemente dalla Giunta Zingaretti. La proposta progettuale elaborata dal personale della nostra Direzione Tecnica in collaborazione con Commercity è risultata la quarta classificata sulle oltre ottanta domande presentate, una dimostrazione evidente della qualità del nostro progetto e della competenza dei tecnici che l'hanno redatto. Gli interventi di forestazione urbana sono indispensabili per contrastare il riscaldamento globale. Si tratta di una sfida che abbiamo colto fin da inizio mandato e che vogliamo portare avanti insieme ai cittadini, alle associazioni e, come nel caso di questo progetto, alle imprese del Municipio. È necessario che ognuno faccia la propria parte, solo col contributo di tutti possiamo salvare il nostro pianeta", dichiara il presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi. (Com)