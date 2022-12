Libano: ministro Esteri, Hezbollah non può imporre le sue decisioni ad altri partiti libanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah ‘’è molto forte in Libano ma non può imporre le sue decisioni ad altri partiti’’. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, intervenendo all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. Il ministro ha osservato che attualmente Hezbollah ha un'alleanza con il Movimento Amal (del Presidente del Parlamento, Nabih Berri) e il Movimento patriottico libero (fondato dall'ex Capo di Stato Michel Aoun) e questi tre formano una solida intesa ma ciò non significa dettare ad altri le scelte. Nella sessione ‘’Special dialogues’’, il ministro libanese ha sottolineato come dopo le elezioni del 15 maggio nessuna componente politica abbia ottenuto la maggioranza per eleggere un nuovo capo dello Stato, il cui posto è vacante dalla fine del mandato di Michel Aoun lo scoros 31 ottobre. "Noi insistiamo per avere la nostra democrazia anche se non funziona molto bene", ha osservato. Alla domanda sulla situazione economica in Libano, il ministro ha parlato della crisi bancaria, insistendo sul fatto che i depositanti (che in questi mesi hanno preso d'assalto le banche) vogliono i loro soldi, ‘’non sono ladri’’, ma sono vittime di quanto accaduto nel 2019. Bou Habib ha poi ricordato che il governo ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi), osservando che ‘’le riforme (richieste) sono più importanti dei soldi che ci danno ma l'accordo deve essere ancora ratificato dal Parlamento".(Res)