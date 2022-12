Energia: Fondazione Guido Carli, servono forze “coraggiose” per superare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono "Energie coraggiose", perché solo in questo modo l'Italia supererà la crisi causata, in buona parte, dalla guerra in Ucraina. La Fondazione Guido Carli – riferisce una nota – ha riunito esperti, politici e imprenditori per discutere di temi energetici, per una svolta e un cambio di passo. L'evento, dal titolo "Energie coraggiose, forze che fanno muovere il mondo", è stato insignito della medaglia della Presidenza della Repubblica e ha raccolto il plauso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in un video ha ribadito che "da questa crisi l'Italia può uscire più forte e più autonoma di prima, ma per farlo deve avere coraggio, visione, guardare oltre, immaginare una strategia di lungo termine". Nell'introdurre i lavori, Romana Liuzzo, presidente della Fondazione, ha sottolineato come "in questi mesi abbiamo realmente compreso quanto l'energia non sia soltanto una risorsa essenziale, ma un pilastro per la sicurezza nazionale e il benessere della comunità: un passaporto per la salvezza". Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione, ha ricordato, nel suo breve saluto, la "sorprendente attualità delle considerazioni di Guido Carli". (segue) (Rin)