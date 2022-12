Energia: Fondazione Guido Carli, servono forze “coraggiose” per superare crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi la parola agli ospiti. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ribadito che "in momenti come questo, di grave crisi energetica, le grandi fratture del passato possono anche essere delle opportunità. Per questo occorre ripartire dalle città, riconsiderando l'elemento territoriale. A proposito di crisi energetica, di transizione ecologica, di innovazione tecnologica, va rimeditato il prossimo futuro per ripartire dai luoghi dove ci sono le reti delle persone". Per l'Amministratore delegato di Eni, Claudio De Scalzi, "l'Italia e l'Europa devono dotarsi di un piano energetico di sicurezza ma bisogna anche essere competitivi”. Poi ha ammonito: "Non si può escludere il gas dalla tassonomia europea perché nessuno tornerebbe a investire". Per Descalzi l'asse delle risorse energetiche sta cambiando. "La Russia si sta spostando verso grandi mercati in crescita come Cina, India, Vietnam e Corea che non hanno risorse energetiche proprie. L'Europa invece è rimasta sola e deve guardare verso l'Africa. Non è mai stata conquistata, casomai è stata sfruttata e in questo momento non ha un compagno. Lì si possono fare investimenti in modo rispettoso e l'Italia ha già cominciato". (segue) (Rin)