Libano: ministro Esteri, presenza profughi siriani è un problema per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di oltre due milioni di profughi è un problema per il Libano in crisi economica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, intervenendo all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. "Abbiamo un problema economico molto grosso oltre a quello politico e che è la presenza di due milioni di profughi siriani sul nostro suolo, stanno fuggendo dalla guerra ma ora in Siria non si combatte più se non sul confine con la Turchia’’. Bou Habib ha assicurato che non ci sarà nessun ritorno forzato per i siriani: "Sono nostri vicini ma restano in Libano perché ricevono soldi e sussidi da donatori come l'Unhcr, la presenza dei rifugiati è il vero pericolo e i donatori mirano a mantenere i siriani in Libano e questo è il pericolo maggiore”.(Res)