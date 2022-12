Agroalimentare: D’Eramo, con via libera Ue a Psn settore potrà contare su circa 37 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al via libera della Commissione europea al piano Piano strategico nazionale dell'Italia sulla Pac “il settore primario potrà contare su circa 37 miliardi di euro dal 2023 al 2027. Risorse che aiuteranno a sostenere le aziende agricole e agroalimentari che stanno affrontando in questo momento molteplici criticità, dall’aumento dei costi di produzione alle avversità climatiche”. Così Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. “Un risultato frutto di un grande lavoro del nostro paese e che consegna al comparto fondi che serviranno non solo per mantenere competitività, ma anche per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo, anche nelle aree rurali”, conclude D'Eramo. (Rin)