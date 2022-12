© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani e domenica le Gallerie d'Italia del gruppo Intesa-Sanpaolo organizzeranno la 'No Comfort Zone'. Una mostra affrontata in modo speciale per empatizzare e fruire il museo allo stesso modo in cui gli utenti fragili con disabilità psichiche vivono l'esperienza di visita. L'evento sarà alle ore 11 e coinvolgerà tutte le installazioni dello spazio artistico di piazza San Carlo. (Rpi)