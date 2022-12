Grecia: Susanna Schlein, la mia famiglia è ancora molto scossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia famiglia è ancora molto scossa per il terribile rischio che abbiamo corso questa notte. È stato del tutto inaspettato. Ora dobbiamo guardare avanti e non avere paura, affidandoci all’azione della magistratura italiana e greca per identificare i responsabili”. Così commenta la prima consigliera dell’ambasciata d’Italia ad Atene, Susanna Schlein, l'incendio della sua automobile da parte di ignoti avvenuto nella notte. “Sin da questa mattina presto ho ricevuto tantissimi attestati di solidarietà. Vorrei ringraziare innanzitutto il presidente del Consiglio Meloni e il vicepresidente Tajani, con cui ho avuto modo di parlare poco fa qui ad Atene, oltre a tutti i colleghi della Farnesina e tutte le persone che in queste ore mi hanno espresso vicinanza", ha dichiarato la diplomatica. (Res)