Libano-Israele: ministro Esteri libanese, non credo Netanyahu cambierà accordo su demarcazione confini marittimi

- L’accordo sulla demarcazione del confine marittimo firmato lo scorso 27 ottobre con Israele è stato vantaggioso per il Libano che è riuscito a ottenerlo pur senza negoziati diretti con lo Stato ebraico grazie alle mediazione degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, intervenendo all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. "Non credo che il primo ministro Benjamin Netanyahu farà nulla (per cambiarlo) perché Israele beneficia più del Libano da questo accordo”, ha aggiunto il ministro. Inoltre, il responsabile della diplomazia di Beirut ha affermato che “il problema principale con Israele sono i palestinesi che aspettano da 70 anni uno Stato e non l'hanno ottenuto’’. Secondo Bou Habib, "non ci sarà sicurezza né stabilità finché non ci sarà una soluzione alla questione palestinese”.(Res)