Grecia: ambasciatrice Falcinelli, tutti molto colpiti per ignobile attentato contro Susanna Schlein

- “Siamo rimasti tutti molto colpiti per l’ignobile attentato diretto contro la collega Susanna Schlein e la sua famiglia, e che solo casualmente non ha avuto conseguenze più gravi”. Cosi ha commentato l’ambasciatrice d’Italia ad Atene, Patrizia Falcinelli, l'incendio dell'automobile della diplomatica da parte di ignoti avvenuto nella notte. “Tutto il personale dell’ambasciata si stringe in questo momento intorno a Susanna e alla sua famiglia, e ci uniamo alle manifestazioni di solidarietà provenienti dal più alto livello istituzionale”, ha dichiarato l'ambasciatrice. “Le autorità italiane si sono mosse subito” ha proseguito. “La Farnesina, su indicazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Tajani, ha disposto l’immediato rafforzamento della sicurezza della sede diplomatica con l’invio di unità aggiuntive dell’Arma dei Carabinieri già da questo fine settimana”. Anche da parte delle autorità greche, ha detto ancora Falcinelli, "abbiamo registrato la massima collaborazione, e abbiamo molto apprezzato il sostegno espresso al vice presidente Tajani dal primo ministro Mitsotakis e il ministro degli Esteri Dendias. Immediatamente dopo l’attentato, la polizia greca si è messa a disposizione nella consapevolezza della gravità di quanto successo, sia per le attività investigative, sia per fornire ulteriore supporto a beneficio della sicurezza della sede”. (Res)