Piemonte: dalla Regione oltre 3 milioni di euro per sostenere le Pmi sui mercati internazionali

- La Regione Piemonte ha approvato l'investimento di oltre 3 milioni di euro a favore delle Pmi che voglio affacciarsi con solide basi sui mercati internazionali. La misura è stata approvata oggi dalla giunta regionale. "Oggi è una giornata importante perché presentiamo alle imprese il nuovo bando per la partecipazione ai Pif, i Progetti Integrati di Filiera. Si tratta di progetti ‘ponte’ che ci traghetteranno verso i nuovi fondi europei del periodo 2021-2027, fondi che all’internazionalizzazione vedono destinati 45 milioni di Euro - ha affermato l’assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca -. Come Giunta abbiamo voluto destinare oltre 3 milioni di fondi Fsc al finanziamento di questo bando per i Pif, così da assicurare alle circa 800 Pmi Piemontesi già partecipanti alla precedente edizione la partecipazione ai principali eventi del primo semestre 2023, oltre che consentire a sempre nuove imprese di aggiungersi", ha concluso.(Rpi)