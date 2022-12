Libia: ministro Esteri, se crollano Forze armate, crollerà anche il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se crollano le Forze armate libanesi, crollerà anche il Libano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, intervenendo all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. Il ministro si è soffermato sul sostegno che ottiene l'esercito libanese, affermando che "gli Stati Uniti sostengono ampiamente l'esercito libanese". Riguardo ai rapporti deterioratisi nel 2021 con i Paesi del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, il responsabile della diplomazia libanese ha ribadito che "ora manteniamo rapporti normali con loro, abbiamo un ambasciatore saudita (Walid Boukhari) in Libano e un ambasciatore libanese (Fawzi Kabbara) a Riad e l'ambasciatore saudita è molto attivo’’. Secondo il ministro libanese “l'unico Paese del Golfo che aiuta veramente il Libano è il Qatar che dà fondi all'esercito libanese”.(Res)