Legge Bilancio: commissario Legnini chiede norme per Iva, mutui e personale, più fondi per Ischia (2)

- “Governo e Parlamento - ha aggiunto - valutino anche l’opportunità di stanziare risorse aggiuntive per i progetti di investimento delle imprese nel cratere sisma. I bandi NextAppennino, finanziati dal Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma, hanno registrato domande molto superiori alle attese: abbiamo 2.500 nuovi progetti con una richiesta di 1,5 miliardi di incentivi, ma ne abbiamo 615 a disposizione”. Nel corso dell’audizione, Legnini ha fatto il punto sull’andamento della ricostruzione in Centro Italia e ad Ischia, di cui è stato appena nominato Commissario anche per l’emergenza. La ricostruzione privata in Centro Italia, di cui è stato appena varato il Testo Unico, che abroga 61 vecchie ordinanze ed apporta alcune innovazioni sostanziali, contava a fine novembre 24.192 richieste di contributo sisma, per un valore di 8,2 miliardi, con 15.417 contributi concessi, per un valore vicino ai 5 miliardi di euro. Gli edifici già ricostruiti sono 7.500, per circa 18 mila unità immobiliari, mentre i cantieri attualmente autorizzati sono circa 8 mila. (segue) (Rin)