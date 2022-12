Usa-Brasile: Casa Bianca lavora per organizzare visita di Lula a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno lavorando per organizzare una visita a Washington del presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel prossimo futuro. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing virtuale con i giornalisti. Senza fornire dettagli sulla possibile data della visita, Kirby ha affermato che Lula arriverà negli Stati Uniti “al momento opportuno”, ricordando che il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, sarà a Brasilia lunedì 5 dicembre per alcuni colloqui. (segue) (Was)