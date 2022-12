Usa-Brasile: Casa Bianca lavora per organizzare visita di Lula a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo pochi giorni fa Fernando Haddad, ex ministro e possibile figura chiave del prossimo governo, ha detto che entro la fine dell'anno il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, potrebbe incontrare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Secondo Haddad Lula ha ricevuto inviti "dalle grandi potenze", compreso quello della Cina. Il presidente eletto ha ricevuto "molti inviti da grandi potenze per incontrarlo o, nel caso non sia possibile, per parlare con lui in modo virtuale", ha detto Haddad. Il 5 dicembre il consigliere per la Sicurezza Usa, Jake Sullivan, si recherà in visita ufficiale a Brasilia, per incontri con il presidente, Jair Bolsonaro, e con lo stesso Lula. Nell'occasione, secondo indiscrezioni dei media brasiliani, consegnerà al presidente eletto l'invito di Biden a un incontro alla Casa Bianca. Haddad ha anche parlato di un invito arrivato da Pechino. "Ma penso che non ci sarà tempo per due viaggi internazionali di questa portata. Le trasferte possibili sono quelle di Stati Uniti e Argentina", ha detto. (segue) (Was)