Usa-Brasile: Casa Bianca lavora per organizzare visita di Lula a Washington (3)

- Il viaggio di Lula a Buenos Aires era stato citato dall'ex ministro degli Esteri, Celso Amorim, nel corso di un'intervista a "GloboNews". D'altro canto, il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è stato tra i leader sbarcati a Brasilia il giorno dopo il ballottaggio presidenziale, per "abbracciare" il ritorno di Lula alla guida del Paese. Nello stesso giorno, Lula aveva ricevuto una telefonata di congratulazioni proprio da Biden. Il presidente Usa, riferiva una nota della Casa Bianca, aveva elogiato la prova delle istituzioni democratiche, nel corso di elezioni "libere, giuste e affidabili". A metà novembre, Sullivan aveva detto che il presidente Usa stava lavorando a un incontro con Lula, anticipando - quali possibili temi -, l'evoluzione della guerra in Ucraina e le politiche per la salvezza dell'Amazzonia. Gli incontri di cui si parla sono comunque attesi prima del 2 gennaio 2023, giorno in cui il presidente eletto si insedierà formalmente. (segue) (Was)