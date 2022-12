Usa-Brasile: Casa Bianca lavora per organizzare visita di Lula a Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima e sin qui unica trasferta internazionale di Lula dopo la vittoria del ballottaggio presidenziale del 30 ottobre, è stata quella in Egitto, ospite del vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ("Cop27") tenutosi a Sharm el-Sheik, chiusa da un passaggio in Portogallo. Nella tappa egiziana, il leader del partito dei lavoratori (Pt) aveva sgranato la propria visione dei temi ambientali, avvertendo che "la lotta al riscaldamento globale è inseparabile dalla lotta alla povertà". Nell'occasione, Lula ha lanciato l'ipotesi di organizzare il vertice sul clima del 2025 (Cop30) in Amazzonia, e di convocare, per l'anno entrante, un vertice di tutti i Paesi attraversati dalla nota foresta pluviale. A Lisbona, Lula ha incontrato il presidente Marcelo Rebelo de Sousa e, "grata sorpresa", il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi. In Portogallo, dove ha incontrato anche il primo ministro Antonio Costa, Lula ha per i media brasiliani gettato le basi della ricomposizione del tradizionale asse con Lisbona e con i Paesi di lingua portoghese, in ombra durante la presidenza Bolsonaro. (segue) (Was)